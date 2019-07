Wiesenblumen statt Gemüsebeete

"Was mach ich nur mit den vielen Beeten in meinem Gemüsegarten?" Das fragte sich Reingard Gmelch, Vorsitzende der Gartenfreunde Kirchehrenbach, im Frühling. Die Hälfte des Gartens reiche völlig für ihr leibliches Wohlergehen. Die andere Hälfte sollte Bienen und anderen Insekten gehören. Also, ran an den Speck respektive an die Beete: Wiesenblumen wurden gesät. Sonne und Regen kamen zur rechten Zeit. Das Ergebnis lässt sich sehen: Kornblumen, Bienenweide, Klatschmohn, auch Ringelblumen in Massen. Und das Allerschönste für Gmelch: Disteln und ihre ganzen "Verwandten" haben den Kürzeren gezogen. Die Wiesenblumen haben gesiegt. "Keine feindliche Übernahme, sondern eine friedliche!", freut sich die Vorsitzende, "die Sonne lacht, Bienen und Co. lachen, und mein Gärtnerherz lacht auch. Was will man mehr?" Foto: Reingard Gmelch