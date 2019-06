Wiedersehen nach über 60 Jahren

Einen Austausch von Erinnerungen verspricht das Klassentreffen der Schüler der Jahrgänge 1933 bis 1937 der ehemaligen Volksschule Strössendorf zu werden, das am Samstag, 29. Juni, geplant ist. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr am Dorfbrunnen. Zunächst wird Leopold Frommelt durch seine Bilderausstellung führen. Anschließend findet in der Gastwirtschaft Motschmann-Reichstein ein Kaffeetrinken statt, bevor ab 18 Uhr im Landgasthof "Zum Anker" in Weidnitz der Abend in gemütlicher Runde ausklingen soll. Um alles planen zu können, werden alle, die an diesem Treffen teilnehmen möchten, gebeten, sich bei Ilse Wendel (Telefon 09572/754900) zu melden. dr