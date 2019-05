Wiedersehen nach 20 Jahren

"20 Jahre Abitur" war ein guter Grund, die Abiturientinnen & Abiturienten von 1999 wieder nach Bad Kissingen zu locken. Zur Freude des Organisationsteams - alles Kissingen Heimkehrer - folgten knapp 60 ehemalige Schülerinnen und Schüler der Einladung. Während es einige im Laufe der Jahre wieder in die Heimat verschlagen hatte, reisten andere extra aus Paris und Johannesburg an. Den Startpunkt bildete eine Führung im Jack-Steinberger-Gymnasium, die zur großen Freude aller Dr. Michael Peter übernahm. Er wusste von nahezu allen Anwesenden nicht nur die Namen, sondern auch viele Geschichten und Erlebnisse, was gleich zu Beginn für viele Lacher und eine gelöste Atmosphäre sorgte.

Resümee des Abends: Hoffentlich ist das nächste Wiedersehen nicht erst in 20 Jahren. red