Wiedersehen mit Trixi und Oskar

"Wenn ein Hundeblick ins Herz dir zieht, scheint die Erde den Himmel zu berühren." Wie viel Freude die Vierbeiner dem Menschen auch ohne Worte schenken können, war beim Besuch der Bamberger Regionalgruppe des Vereins "Tiere helfen Menschen" in Kutzenberg zu beobachten.

"Juhu, sie kommen", jubelt Heinz, als die Vereinsmitglieder mit zehn Vierbeinern im Garten des Heimes für chronisch psychisch erkrankte Menschen ankamen. Schon seit Tagen hatten die Bewohner dem tierischen Besuch entgegengefiebert.

"Bist ja ganz brav" - mit diesen Worten krault Karl-Heinz Windhund Thelia den Kopf. Und auch Roswitha strahlt bis über beide Ohren, als ihr Chihuahua Oskar auf den Schoß hüpft. Oskar ist, was den schon als traditionell zu bezeichnenden Besuch von "Tiere helfen Menschen" anbelangt, übrigens schon ein "alter Hase". Er war schon in den Vorjahren mit von der Partie.

Tiere müssen gut erzogen sein

Aber auch die Vierbeiner, für die die Veranstaltung in dem Heim eine Premiere bedeutete, wurden direkt ins Herz geschlossen. Schließlich legt der Verein Wert darauf, dass nur umgängliche Tiere mitkommen. Die Tiere wecken Erinnerungen bei den Bewohnern. "Früher bin ich immer mit dem Nachbarshund Joschi Gassi gegangen", erzählt zum Beispiel Heimbewohner Karl-Heinz. "Ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen, da gab es viele Tiere - und natürlich auch einen Hund", sagt Bewohner Bernd.

Bei Kaffee und Gebäck genossen Bewohner, Pflegepersonal und die Mitglieder des Vereins mit den Vierbeinern schöne Nachmittagsstunden im Garten des Heimgeländes. Auch das Wetter spielte mit - und doch war es diesmal alles ein bisschen anders als in den vergangenen Jahren.

Im Vorjahr verstarb unerwartet Ingrid Wintergerst-Gaasch, die nicht nur durch ihr Engagement als Vorsitzende der Bamberger Regionalgruppe "Tiere helfen Menschen" unvergessen bleibt. Die Heimleitung erinnerte an sie. Alle waren sich einig, dass es in ihrem Sinne sei, die Hundebesuchstag-Aktion in Kutzenberg fortzuführen.

Die Bewohner durften einen Hund im Rahmen eines Spaziergangs durch die Straßen Kutzenbergs auch Gassi führen, ein wahrlich "tierisches Vergnügen". Durch die umgängliche Art der Vierbeiner und durch die Erfahrung der anwesenden Frauchen und Herrchen funktionierte der Spaziergang problemlos. Bewohner Karl-Heinz war sofort auf einer Wellenlänge mit dem sanftmütigen Windhund "Moskito" und hätte am liebsten mit ihm noch viele weitere Stunden verbracht.

Doch dann kam der unvermeidliche Abschied. Oskar, Moskito, Trixie, Pepe und alle anderen Vierbeiner wurden noch einmal ausgiebig getätschelt. Der Besuchstag von "Tiere helfen Menschen" war ein voller Erfolg. Die Heimbewohner freuen sich schon aufs nächste Jahr.