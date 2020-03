Eine Comedy-Show mit Michael A. Tomis steht beim Kulturamt Haßfurt auf dem Programm. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 19. März, um 20 Uhr in der Rathaushalle in Haßfurt statt und trägt den Titel "Wiedersehen macht Freude". Lange gab es ihn ausschließlich als Teil des fränkischen Kabarett-Trios "TBC - Totales Bamberger Cabaret" zu sehen. Jetzt ist er wieder solo unterwegs. Michael A. Tomis bringt in seiner Retro-Comedy-Show die goldenen Jahrzehnte der Fernsehunterhaltung zurück auf die Bühne und mit ihnen die Stars jener Zeit. Er will einen großen Kleinkunst-Abend zwischen Showmastern, Gassenhauern und Straßenfegern präsentieren. "Wiedersehen macht Freude" ist eine charmante und augenzwinkernde Hommage an längst vergangene Fernsehabende. Karten gibt es beim Kulturamt Haßfurt, Telefon 09521/688228. Foto: Konzertagentur Friedrich