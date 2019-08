Wiedersehen in Pottenstein

Die traditionelle Familienfahrt der KAB Kronach führte die 50-köpfige Reisegruppe diesmal in die Fränkische Schweiz. Ein Grund für dieses Reiseziel war, sich in Pottenstein mit dem dortigen Pfarrvikar Dominik Urban, der bis vor einem Jahr als Kaplan und Präses in Kronach tätig war, zu treffen, um gemeinsam einen Gottesdienst zu feiern.

Nach einer Stärkung fuhr man weiter nach Gößweinstein. Während der Fahrt dorthin wusste Ausschussmitglied Dietmar Lang viel Interessantes über die Wallfahrtsbasilika im Besonderen und die Fränkische Schweiz allgemein zu erzählen. Dort angekommen, bot sich die Gelegenheit, die Wallfahrtsbasilika zu besuchen, um an einer Andacht teilzunehmen oder das Wallfahrtsmuseum zu besichtigen. Die Fahrt ging weiter nach Heiligenstadt zum Schoß Greifenstein. Das dortige Verwalter-Ehepaar führte durch das ehrwürdige Gemäuer.

Den erlebnisreichen Tag ließ man gemeinsam bei einem Abendessen in Stublang ausklingen. red