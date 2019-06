Wiedersehen in Marienweiher

Marienweiher — Mit Pater Zachäus konnte Pater Andreas zum Fronleichnamsfest in Marienweiher einen Mitbruder begrüßen, der seit sechs Jahren als Wächter des Heiligen Grabes in Jerusalem dient. Zusammen mit neun weiteren Franziskanern im Konvent betreut er das Heilige Grab. Der einzige Zugang zum Kloster führt dabei durch die Pforte des Grabes und mit deren täglichen Schließung um 21 Uhr ist auch den Patres der Weg nach außen verschlossen.

Eine der Aufgaben ist es, bestimmte liturgische Abläufe zu bewahren. Neben den täglichen Gebeten und Gottesdiensten, steht auch der Kontakt mit Pilgern und Wallfahrern im Mittelpunkt der Arbeit.

Mit Marienweiher verbinden Pater Zachäus gleich mehrere Anknüpfungspunkte. Pater Andreas kennt er seit seiner Zeit als Ministrant in Breslau. Vor 17 Jahren - nach seiner Priesterweihe - führte ihn seine erste Reise in die Wallfahrtsbasilika nach Marienweiher, wo er den Gottesdienstbesuchern seinen Primizsegen erteilte. Gerne erinnert er sich auch an Norbert Schmidt, der ihm vor zehn Jahren in Marienweiher die deutsche Sprache beibrachte. Diese ist ihm im Heiligen Land bei deutschen Pilgern, aber auch bei vielen deutschsprachigen Juden hilfreich. Wann er wieder zurück nach Europa kommt, steht aktuell in den Sternen. Als Guardian des Klosters hat er eine Aufgabe, die ihn ausfüllt und ihm viel Freude bereitet.