Wiederholungstäterin bekommt Hausverbot

Nahrungsmittel im Wert von 350,69 Euro hat eine 68-jährige Coburgerin innerhalb weniger Tage in einem Verbrauchermarkt in der Carl-Brandt-Straße mitgehen lassen. Der erste Diebstahl war am Mittwoch vergangener Woche, teilt die Polizeiinspektion Coburg mit. Als die 68-Jährige den Markt bereits verlassen hatte, fiel dem Marktleiter auf, dass sie einen komplett gefüllten Einkaufswagen mit Lebensmitteln aus dem Markt geschoben hatte, ohne die Waren bezahlt zu haben. Da entkam die 68-Jährige noch, aber am Dienstag um 11 Uhr wurde sie beim erneuten Versuch des Diebstahls vom Marktleiter auf frischer Tat ertappt und festgehalten. Der Marktleiter verhinderte, dass die Frau den Markt verließ, und zog die Polizei hinzu. Neben zwei Strafanzeigen wegen Ladendiebstahls erwartet die Coburgerin nun ein Hausverbot in allen Verbrauchermärkten der Ladenkette. red