Wiederholte Diebstähle führten zu Inhaftierung

Eine 45-jährige Litauerin wurde am Freitag von einem Ladendetektiv in einem Supermarkt an der Promenade beim Diebstahl beobachtet (wir haben berichtet). Im Verlauf der Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Frau kurze Zeit zuvor bereits in einem Geschäft in der Ludwigstraße gestohlen hatte. Weiterhin wurde bekannt, dass die Frau bereits am Vortag zweimal wegen Ladendiebstahls zur Anzeige gebracht worden war.

Die Litauerin, die sich erst seit einer Woche in Bamberg aufhielt, erklärte sich mit einer freiwilligen Wohnungsdurchsuchung einverstanden. In ihrem Zimmer fanden die Beamten weiteres Diebesgut - überwiegend Kosmetikartikel und Bekleidung im Wert von etwa 800 Euro. Die Frau räumte den Diebstahl größtenteils ein.

Aufgrund der vorliegenden Ermittlungsergebnisse ordnete die Staatsanwaltschaft Bamberg die Vorführung der 45-Jährigen vor den Ermittlungsrichter an. Der Ermittlungsrichter erließ deshalb am Samstag Haftbefehl gegen die Frau wegen mehrfachen Diebstahls. Sie wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. red