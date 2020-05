Wiedereröffnung der Veste

Die Kunstsammlungen der Veste Coburg sind ab heute, Montag, 11. Mai, wieder täglich von 9.30 bis 17 Uhr für Besucher geöffnet. Geöffnet wird auch das Europäische Museum für Modernes Glas in Rödental. Der Museumsshop ist allein vom Burghof aus zugänglich und nicht in den Rundgang eingebunden. Die Cafeteria muss geschlossen bleiben. Aus hygienischen Gründen stehen die Audioguides und die Touchscreens auf dem Rundgang nicht zur Verfügung. Auch Führungen können nicht stattfinden, weder im Glasmuseum noch in den Kunstsammlungen. Alle geplanten Veranstaltungen einschließlich des Programmes zum Museumstag am 17. Mai entfallen (siehe auch Seite 9). Foto: Jochen Berger