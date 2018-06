Wiedereinweihung der Orgel von St. Johannis

red



Die evangelische Kirchengemeinde feiert mit einem Gottesdienst am Samstag, 7. Juli, um 19 Uhr, in der St.-Johannis-Kirche die Wiedereinweihung ihrer Orgel . Das Instrument wurde in etwa dreimonatiger Bauzeit durch die Firma Jürgen Lutz aus Feuchtwangen restauriert. Kirchenmusikdirektor Peter Stenglein aus Coburg wird die Orgel der Gemeinde vorstellen. Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es noch einen kleinen Umtrunk, teilt die evangelische Kirchengemeinde mit.