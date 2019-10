In der Workshopreihe "Wiedereinstieg am Arbeitsmarkt" erhalten Frauen wertvolle Tipps und Impulse. Der erste Workshop zum Thema "Finanzielle Förderung" findet am Freitag, 18. Oktober, von 9 bis 12 Uhr in der in der Agentur für Arbeit Bamberg statt. Der zweite Workshop zum Thema "Minijob" beginnt am Donnerstag, 24. Oktober, um 9 Uhr im bfz, Lichtenhaidestraße 15. Im dritten Workshop am Mittwoch, 13. November, von 9 bis 13 Uhr ebenfalls im bfz geht es um die Selbstsicherheit am Telefon und im Vorstellungsgespräch. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen sind erwünscht bei Nicole Krank, Telefon 09561/93407, E-Mail: Bamberg-Coburg.BCA@arbeitsagentur.de, oder bei Tanja Hofmann, Telefon 0951/9322446, E-Mail: tanja.hofmann@ bfz.de. red