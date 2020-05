Wieder Verfahren eingeleitet

Um die Ausbreitung des "Coronavirus" zu verlangsamen, haben Kontrollen zur Einhaltung der "Bayerischsen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung" nach wie vor hohe Priorität, teilt das Polizeipräsidium Unterfranken mit.

In allen unterfränkischen Regionen führte die Polizei auch im Laufe des Samstags wieder Kontrollen zur Einhaltung der Rechtsverordnung durch. Das polizeiliche Einschreiten erfolgte stets mit Augenmaß, allerdings mussten dennoch in einzelnen Fällen gegen Personen Verfahren eingeleitet werden, heißt es im Pressebericht. Im Bereich Mainfranken gab es rund 20 Fälle, im Bereich Main-Rhön rund 30 Fälle und am Bayerischen Untermain etwa 20 Fälle. Bei den am 2. Mai stattfindenden Versammlungen kam es zu keinerlei besonderen Vorkommnissen. Die Teilnehmer hielten sich sowohl aus versammlungsrechtlicher, als auch aus infektionsschutzrechtlicher Sicht an die geltenden Bestimmungen. Je nach Art des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz oder die Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung leitet die Polizei gegen die Betroffenen Bußgeld- beziehungsweise Ermittlungsverfahren ein. pol