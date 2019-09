Wieder Unterricht in der Musikwerkstatt

Der Verein zur Förderung der Musikerziehung e.V. beginnt am Dienstag, 10. September, das 33. Schuljahr in der Musikwerkstatt, Steinstraße 29. Für die Fächer Gesang, Klavier (Keyboard), Percussion und Akkordeon sind noch Plätze frei. Interessierte melden sich unter Tel.: 0971/669 94 oder unter musikwerkstatt@t-online.de an. Das Community Music Ensemble spielt wieder ab Dienstag, 10. September, um 19 Uhr. Die Proben für das ZAP DOU Amateurtheater beginnen am Donnerstag, 12. September, um 19.30 Uhr.

Zu beiden Veranstaltungen ist jeder herzlich willkommen. Weitere Information gibt es unter Tel.: 0971/669 94, E-Mail: musikwerkstatt@t-online.de oder unter www.kissingermusikwerkstatt.de . sek