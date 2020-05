Wieder uneingeschränkter Betrieb

Das Capio Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) Bad Brückenau steht Patienten wieder uneingeschränkt zur Verfügung, wie es in einer Pressemitteilung der Capio Franz von Prümmer Klinik heißt. Im Zuge der Vorbeugungsmaßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung des Corona-Virus wurden auch die Behandlungen im Capio-MVZ Bad Brückenau an der Capio Franz von Prümmer Klinik auf die aktuell dringend notwendigen Fälle reduziert. "Glücklicherweise hat die erste Welle der Pandemie die Klinik und auch das MVZ kaum beansprucht, und die eingeleiteten Hygienemaßnahmen waren erfolgreich", heißt es in der Pressemeldung.

Mit Wiederaufnahme des Regelbetriebes der Klinik seit dem 18. Mai steht auch das MVZ Patienten aus der Region wieder uneingeschränkt für die medizinische Versorgung zur Verfügung. Die betrifft die hier vertretenen Fachbereiche Allgemeine Chirurgie, Kardiologie, Neurologie, Nierenheilkunde und die Venensprechstunde. Auch für die von den Belegärzten angebotenen Sprechstunden

für Orthopädie und Urologie können Termine unter Tel.: 09741/910 90 vereinbart werden. Für alle Termine und Untersuchungen gelten die derzeit gegebenen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen. red