Wieder Stammtisch "Elektromobilität"

Der Landkreis Bamberg organisiert wieder einen E-Stammtisch. Er findet am Donnerstag, 7. November, um 19 Uhr im Schützenhaus der Brauerei Kraus in Hirschaid statt. Guido Weißmann, Projektmanager Technologie bei der Bayerischen Gesell-schaft für Innovation und Wissenstransfer mbH in Nürnberg referiert über "Elektromobilität als Übergangslösung?" Im Anschluss wird über alle Themen im Bereich Elektromobilität diskutiert und jeder kann seine Erfahrungen und Anregungen zum weiteren Ausbau der Elektromobilität im Landkreis Bamberg einbringen. Der Stammtisch "Elektromobilität" ist öffentlich, der Eintritt ist frei. Aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung bei Sonja Hansel gebeten unter Telefon 0951/85-574 oder E-Mail an sonja.hansel@lra-ba.bayern.de. red