Wieder offenes Singen in Burkardroth

Das offene Singen im Pfarrheim Burkardroth findet am kommenden Sonntag, 3. Februar, statt. Beginn ist um 18.30 Uhr. Für musikalische Begleitung ist gesorgt, melden die Veranstalter. Wer ein TSV-Liederbüchlein besitzt, soll es mitbringen. Jeder, der Freude am Singen hat, kann an der Veranstaltung teilnehmen. sek