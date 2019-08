Wieder nur einen Trostpunkt

In der 16. Runde der Segelflug-Bundesliga hatten die Piloten des Bamberger Aero-Clubs keine Chance, mit den Geschwindigkeiten der Konkurrenz im restlichen Deutschland mitzuhalten. Als 22. von 30 Vereinen ergatterten sie nur einen Trostpunkt und fielen vom 14. auf den 16. Tabellenplatz zurück. Gerhard Herbst steuerte seinen Pilatus B4 von Bamberg in die Rhön und weiter über Rauhenebrach und Hummeltal bei Bayreuth wieder zurück. In seinen schnellsten 150 Minuten legte er knapp 217 Kilometer zurück, was einer Schnittgeschwindigkeit von fast 87 km/h entspricht. Über den Index des Pilatus gerechnet, der eigentlich eher für den Kunstflug als für den Streckenflug gebaut ist, kamen für die Mannschaft 95,33 Speedpunkte zusammen.

Reinhold Ruß war mit Co-Pilot Harry Gerlacher in der doppelsitzigen ASH25 unterwegs. Seine schnellsten zweieinhalb Stunden erreichte er auf der Strecke zwischen Kemnath, über den Thüringer Wald nach Kaltennordheim und zurück bis zur Giechburg. In dieser Zeit legte er mit einem Schnitt von 110 km/h knapp 276 Kilometer zurück. Der Indexrechner ermittelte daraus 94,09 Geschwindigkeitspunkte.

Von der Rhön ins Fichtelgebirge

Als dritter Pilot der Bamberger Mannschaft schaffte es Peter Bruha mit seiner ASW22 in die Wertung. Bei seinem Flug von der Breitenau in die Rhön und von dort ins Fichtelgebirge kam er in der Ligazeit auf 247 km. Sein Schnitt von fast 99 km/h brachte dem Bamberger Aero-Club nach Indexkorrektur 85,42 Punkte. FH