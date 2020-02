Wieder nur ein Sieg für den RVC Steinwiesen

Nachdem die Radballer Markus Michel und Sebastian Rehmet vom RVC Steinwiesen zum Saisonauftakt in der 2. Bundesliga Nord nur eines von vier Spielen gewonnen hatten, haben sie am zweiten Spieltag in drei Partien ebenfalls nur einen Sieg verbucht. Damit bleiben sie weiter Tabellenzehnter. Allerdings ist der Abstand zu den Teams davor nur sehr gering. Der dritte Spieltag findet am Samstag, 29. Februar, ab 14 Uhr in Steinwiesen statt. Dann hat es der RVC mit dem Führungstrio zu tun. Vierter Gegner ist der VfH Mücheln.

2. Bundesliga Nord, Männer

RVC Steinwiesen - RSV Sangerhausen I 3:6

Die Steinwiesener hatten von Beginn an einen schweren Stand. Die Hausherren legten ein hohes Tempo vor und schnürten die Concorden ein. Allerdings vereitelte Torsteher Sebastian Rehmet die Angriffe zunächst. Schließlich führten zwei verwandelte Eckstöße zum 0:2-Rückstand. Ein Vier-Meter-Strafstoß ergab das 0:3. Damit war schon in der ersten Hälfte eine Vorentscheidung gefallen. Der RVC erzielte dann zwar drei Treffer, doch mit der gleichen Anzahl erhöhte das clevere Team aus Sachsen-Anhalt auf 6:3.

RVC Steinwiesen - Demminer RV 6:7

Gegen das Schlusslicht hatten die Rodachtaler einen Auftakt nach Maß. Michel fing geschickt zwei Gegenangriffe ab und markierte die 2:0-Führung. Dieser Vorsprung brachte aber nicht die gewünschte Ruhe und der Abstand schrumpfte bis zur Pause auf einen Treffer (3:2). Nach dem Seitenwechsel stellte Steinwiesen zunächst den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her, verpasste es aber nachzulegen. So kam die Formation aus Mecklenburg-Vorpommern wieder heran und es entwickelte sich ein hektisches und enges Spiel - jedoch wieder ohne guten Ausgang für Steinwiesen. Nahezu mit dem Schlusspfiff musste der RVC nach einem Eckstoß das 6:7 schlucken. Der überforderte Schiedsrichter machte vor allem in Hälfte 2 keine gute Figur.

RVC Steinwiesen - RSV Sangerhausen II 7:2

Die zweite Heimmannschaft gehört wie Steinwiesen zu den Hinterbänklern. Es entwickelte sich eine Partie, die von Zurückhaltung geprägt war. Kein Team wollte einen Fehler machen. So war das 2:2 bis zum Seitenwechsel durchaus gerecht. In der zweiten Halbzeit war Sangerhausen völlig von der Rolle. Steinwiesen nutzte dies rigoros und erzielte Treffer um Treffer.

Dieser Sieg war aus zwei Gründen wertvoll: Zum einen wies Steinwiesen einen direkten Konkurrenten in die Schranken und die sieben Tore wirken sich ansehnlich für das Torverhältnis aus. Mit 31 Treffern haben Michel und Rehmet so viele erzielt wie der Tabellenzweite. hf