Wieder Kontrollen am Würgauer Berg

Die Geschwindigkeitskontrollen am Sonntagnachmittag am Würgauer Berg verliefen ohne Beanstandung. Alle Verkehrsteilnehmer hielten sich an die Geschwindigkeitsbegrenzungen. Lediglich ein Motorradfahrer wurde gebührenpflichtig verwarnt, da er das Durchfahrtsverbot für Krafträder am Wochenende und an Feiertagen nicht beachtet hatte. pol