Wieder Kirchweih in St. Urban

Am Wochenende 22./23. Juni findet in St. Urban (Stadtteil Südwest) die alljährliche Kirchweih statt. Beginn ist am Samstag um 16 Uhr mit dem Volkslauf um den Babenberger Ring, Meldungen sind ab 14.30 Uhr möglich. Um 18 Uhr wird der Kirchweihbaum aufgestellt, die Jugend bietet ein Kinderprogramm und versorgt die Gäste mit Speisen und Getränken. Um 21.30 Uhr wird das Johannesfeuer entzündet, welches zuvor von Pfarrer Bambynek den Segen erhält. Am Sonntag findet das Kirchweihtreiben mit dem Festgottesdienst um 10 Uhr seinen Höhepunkt. Im Anschluss daran ist für Speis und Trank bestens gesorgt, die Don Bosco Musikanten spielen auf, ein Kinderprogramm wird angeboten und ab 16 Uhr unterhält die Band "Babossa" die Gäste.

Die Kirchweih endet etwa um 19.30 Uhr. red