Wieder im Klassik-Olymp

Zum inzwischen sechsten Mal wagt sich der Musikverein Buckenhofen-Forchheim mit einem Konzert in den Olymp der klassischen Darbietungen in Franken, in die "Sinfonie an der Regnitz" in Bamberg. Am Ostersonntag, 21. April, ist um 19.30 Uhr der Joseph-Keilberth-Saal Schauplatz für das Frühlingskonzert.

Dieses Jahr werden sowohl die Bläserphilharmonie Forchheim als auch das Jugendblasorchester auf der Bühne Platz nehmen. Ein außergewöhnliches Konzertprogramm ist zu erwarten.

Das Jugendblasorchester mit seinem Dirigenten Andreas Bauer wird den Abend eröffnen. Die Bläserphilharmonie als Botschafter der Stadt Forchheim, ein rund 60 Musiker starkes Ensemble, spielt unter anderem das Pflichtwerk der höchsten Kategorie beim Konzertwettbewerb des Deutschen Musikfestes, "The Land of Zarathustra" von Amir Molookpour. Die Buckenhofener werden Ende Mai in Osnabrück mit diesem Werk teilnehmen. Die Leitung hat Mathias Wehr, Kulturpreisträger der Stadt Forchheim. Wie in den letzten Jahren führt der Forchheimer Regisseur und Schauspieler Rainer Streng durch den Abend. Auch werden Werke mit herausragenden Solisten zu Gehör gebracht. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Vorverkaufsstelle in Bamberg ist der BVD, auch online.