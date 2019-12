Wieder große Spendenfeier der Stadt- und Kreissparkasse

Die Sparkasse Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach setzte auch in diesem Jahr ihre vorweihnachtliche Tradition der jährlichen Spendenfeier fort. Insgesamt förderte die Sparkasse wieder über 1000 gemeinnützige Projekte von Einrichtungen mit kirchlichem, karitativem und sozialem Charakter, aber auch Vereine und Institutionen aus den Bereichen Sport, Kunst, Kultur, Umwelt und Bildung mit insgesamt rund 1,6 Millionen Euro.

Mit den Vertretern von rund 70 eingeladenen Einrichtungen und Vereinen aus Herzogenaurach feierten Johannes von Hebel, Vorsitzender des Vorstandes, und seine Vorstandskollegen Reinhard Lugschi und Walter Paulus-Rohmer im Beisein von Bürgermeister German Hacker und der Herzogenauracher Geschäftsstellenleiter Roland Stopfer, Andreas Mehl, Bernd Dittrich und Armin Trippner das jährliche Fest. Adventlich umrahmt wurde die Veranstaltung durch die musikalischen Darbietungen der Musikschülerinnen Antonia Messmer und Hanni Azam, zusammen mit ihrer Lehrerin Haberberger. Ein weiterer Höhepunkt war der Auftritt des "Sparkassen-Christkindes" (Anja Stowasser aus dem Personalbereich), das einen Prolog darbot.

Neu war in diesem Jahr, dass keine Spendenbriefe überreicht wurden, da das langjährige Verfahren geändert und im Frühjahr das kostenlose Spendenportal der Sparkasse Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach ins Leben gerufen wurde. Spendenanfragen, Sponsoring- und Inseratwünsche an die Sparkasse sind seitdem nur noch online über die Homepage der Sparkasse möglich. Dieses Spendenportal bietet allen Vereinen und Institutionen die Möglichkeit, weitere Förderer zu akquirieren, ihr Projekt über die sozialen Medien zu teilen und bekannt zu machen. Die Sparkasse stellt ihren Förderbeitrag ebenfalls über diese Plattform ein.

Spendengutscheine zu gewinnen

Zusätzlich gab es an diesem Abend noch eine Verlosung, und alle Vereine konnten einen Spendengutschein zwischen zehn und 500 Euro gewinnen. Mit der Spendenaktion setzte die Sparkasse ein deutliches Zeichen: "Mit unserer Unterstützung wollen wir denen helfen, die sich in unserer Region für andere starkmachen. Wir möchten damit unseren Dank für den ehrenamtlichen Einsatz zum Ausdruck bringen und zeigen, wie dieser Einsatz und das Engagement geschätzt werden. Für die Sparkasse gehört es zu ihrem Grundverständnis, sich in der Region zu engagieren und einen Teil ihres Gewinns für gemeinnützige Zwecke einzusetzen", betonte Johannes von Hebel. red