Wieder Gottesdienste in der Pflegeheimkapelle

Ab dem morgigen Sonntag finden die Gottesdienste wieder in der Kapelle des Kathi-Baur-Alten- und Pflegeheims statt. Der Sonntagsgottesdienst beginnt um 10 Uhr. Weil in der Zwischenzeit die Arbeiten für die Neugestaltung eines behindertengerechten Zugangs begonnen haben, kann der untere Eingang nicht genutzt werden. Bevor der neue Parkettboden verlegt wurde, hat man in der Kapelle die erste Bankreihe entfernt. Damit konnte mehr Platz für die Bewohner geschaffen werden, die im Rollstuhl sitzen. red