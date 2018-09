Wieder gegen einen Favoriten auf den Titel

Mit drei Spielen in einer Woche starten die U15-Fußballer in die Saison der Bayernliga Nord. Zum Auftakt trennten sich die DJK Don Bosco (11.) und der FC Eintracht (9.) im Bamberger Stadtderby am Fuße der Altenburg mit einem 1:1. 2:2 spielte der FCE nun gegen die JFG Wendelstein (6.), mit 1:6 verlor die DJK beim FC Schweinfurt 05 (2.). Die Wildensorger Hoffnungen empfangen am heutigen Samstag (11 Uhr) die Würzburger Kickers (5.), die FCE-Talente führt der Spielplan gleichzeitig zum FSV Erlangen-Bruck. FC Schweinfurt 05 - DJK Don Bosco Bamberg 6:1

Die "Schnüdel" begannen druckvoll mit konsequentem Zweikampfverhalten. Die Wildensorger begegneten der spielerischen Überlegenheit mit starker Physis, einer kompakten Defensive und einer guten Organisation. Überraschend gerieten die Schweinfurter nach einer Ecke in der 28. Minute durch einen Flachschuss von Luis Beck in die rechte lange Ecke in Rückstand.

Nach Wiederbeginn sah man jetzt noch konsequenter auftretende Gastgeber. Insbesondere die Hereinnahme des agilen Simon Lochner wirkte sich positiv auf ihr Angriffsspiel aus. Die Kompaktheit im zentralen Mittelfeld ging verloren und die Abstände in den eigenen Reihen vergrößerten sich. In der 42. Minute führte ein sehenswerter Schnittstellenpass von Simon Lochner auf den ebenfalls eingewechselten Luca Neundörfer, zum verdienten 1:1. Drei Minuten später vollendete der Passgeber nach einer Ecke mit dem zweiten Ball selbst zur Führung. In der 48. Minute hätten die Bamberger dem Spiel vielleicht noch eine Wende geben können, jedoch verzog Mirco Sawinsky aus aussichtsreicher Position. In der 60. Minute fiel die Vorentscheidung. Nach langem Abschlag scheiterte ein Klärungsversuch eines Bamberger Verteidigers und Simon Lochner netzte zum 3:1 ein. Noah Rudloff brachte einen Abpraller in der 62. Minute zum 4:1 unter. Drei Minuten vor Schluss vielleicht der schönste Treffer des Tages: Julian Brückner zog aus 20 Metern ab und der Ball schlug überraschend für den Bamberger Torwart über ihm in die Maschen ein. Das halbe Dutzend voll machte Maurice Volz in der 68. Minute nach Vorlage von Luca Neundörfer. Bis auf den letzten durften alle Torschützen des Gastgebers erst mit Beginn der zweiten Halbzeit ins Spielgeschehen eingreifen.

DJK Don Bosco Bamberg - FC Würzburger Kickers

Die Unterfranken sind ein Topanwärter auf den Titel. Ihre Siege in der Vorbereitung waren oftmals zweistellig, und sie unterstrichen ihre Stärke unlängst mit einem Erfolg gegen die U15 des 1. FC Nürnberg. Für die Jungs der DJK wäre alles andere als eine Lehrstunde eine Überraschung. Sie wollen diese Erfahrung aber nutzen, um sich für die bevorstehenden Pflichtaufgaben weiter zu finden. FSV Erlangen-Bruck - FC Eintracht Bamberg

Nach zwei Remis hoffen die jungen FCE-Fußballer auf ihren ersten Sieg in dieser Saison. Dieses Erfolgserlebnis hat ihr Gastgeber, der FSV Erlangen-Bruck, mit dem 2:0 bei der SpVgg Bayreuth bereits gefeiert. Zum Saisonauftakt gingen die FSV-Talente bei der JFG Wendelstein mit 0:2 leer aus. rm/red