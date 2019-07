Wieder freie Fahrt

Offiziell freigegeben haben die Verantwortlichen des Marktes Küps und der Dorferneuerung die grundlegend sanierte Untere Dorfstraße in Theisenort. Mit einem Aufwand von rund 645 400 Euro wurde nicht nur der komplette Straßenkörper samt Entwässerung neu gebaut. Einerseits wurden Kanal- und Wasserleitungen saniert und darüber hinaus erstmals Leerrohre für die spätere Glasfaserversorgung durch den Markt Küps verlegt. Nicht zu vergessen: die neue Straßenbeleuchtung. Bürgermeister Bernd Rebhan dankte dem Amt für Ländliche Entwicklung (Bamberg) für die hervorragende Unterstützung und dem Freistaat Bayern für die 90-prozentige Förderung der Straßenbaumaßnahme. Mit der Gypsmühlstraße und der Krebsbachstraße sei der Ausbau von zwei weiteren Gemeindestraßen im Rahmen der Dorferneuerung in Theisenort in Vorbereitung, betonte Bürgermeister Rebhan mit Blick auf die derzeitige Genehmigungsphase für diese Vorhaben. Joachim Block, Vorsitzender des Vorstands der Dorferneuerung Theisenort, freute sich über die gelungene Maßnahme und die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde Küps. red