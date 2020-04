Wieder Fahrt aufnehmen

Ab 27. April wird der reguläre ÖPNV-Fahrplan im Landkreis Bad Kissingen zwischen Montag und Freitag wieder aufgenommen. Im Gebiet der KOB GmbH im Raum Hammelburg und Bad Brückenau gibt es kleine Fahrplanänderungen (Infos: www.kob-bus.de). Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung oder eines Schals/Tuches ist im Bus und an überdachten Haltestellen für alle Personen ab dem siebten Lebensjahr (also dem sechsten Geburtstag) in ganz Bayern ab dem 27. April verpflichtend. Es gelten die Hygieneregeln. Normalerweise würden zum 1. Mai die Freizeitbuslinien wieder ihren Dienst aufnehmen und Ausflugsziele im Bäderland ansteuern. In diesem Jahr wird es in dem Bereich aufgrund von Corona und den Beschränkungen Änderungen geben. Derzeit steht fest: Zum 1. Mai werden die Freizeitbuslinien nicht starten. Ob es einen späteren Start gibt, ist noch unklar. Hier ist das weitere, bayerische Vorgehen abzuwarten. red