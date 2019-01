Wieder etwas Schwung in den Ehealltag bringen

Zum bereits vierten Mal startet in Lichtenfels der Marriage Day, der im Rahmen der deutschlandweiten Marriage Week - Woche für Verheiratete - abgehalten wird. Dazu laden Bürgermeister Andreas Hügerich und Mitglieder der Initiative "LIF für Ehe" ein, die sich unlängst im Bürgermeisteramt zur Vorbesprechung trafen.

"Die Marriage Week Deutschland findet 2019 zum elften Mal statt und zum vierten Mal auch in Lichtenfels", erläutert Jürgen Wagner.. Er und seine Frau Angela sind von Anfang an dabei und gehören zum Team der Initiative "LIF für Ehe", die die hiesige Marriage Week organisiert und das vielfältige Programm koordiniert. Sie ergänzt: "Wir freuen uns, dass wir im Februar 2019 wieder ganz vielfältige Aktionen anbieten können, wie einen Ehe-Refresh-Tag, einen Vortragsabend zum Thema Kommunikation, den bewährten Kochkurs, ermutigende Gottesdienste zum Ehealltag, den Weidenherz-Flechtkurs und natürlich als Höhepunkt den Marriage Day!"

Hügerich früher Standesbeamter

Gerne unterstützt der Lichtenfelser Bürgermeister Andreas Hügerich die Marriage Week: "Wie einigen von Ihnen sicherlich bekannt ist, war ich vor meiner Zeit als Bürgermeister selbst als Standesbeamter bei der Stadt Lichtenfels tätig. Hin und wieder habe ich auch heute noch die Ehre, eine Trauung vorzunehmen - für mich immer noch die schönste Aufgabe überhaupt."

"Ja" zu sagen sei ein Zeichen des Glücks und ein Versprechen, auch in schwierigen Zeiten zusammenzuhalten. Daher freut es das Stadtoberhaupt ganz besonders, dass am Sonntag, 10. Februar, von 9.30 bis 13 Uhr zum 4. Lichtenfelser Marriage Day im Café Moritz alle Ehejubilare aus dem Lichtenfelser Stadtgebiet, die zwischen 5. Februar 2018 und 10. Februar 2019 geheiratet haben oder ein Ehejubiläum hatten, sich über einen kostenlosen und unterhaltsamen Vormittag mit verlängertem Frühstücksgenuss freuen dürfen. Hierzu ist nur eine Anmeldung bis zum 4. Februar per Telefon unter 09571/1694016 oder per Mail an lif-fuer-ehe@web.de notwendig. Natürlich galt sein besonderer Dank hier allen Sponsoren, die dieses kostenlose Event ermöglichen würden.

Sabine Rübensaal fügte hinzu: Und sollten beim Marriage Day wider Erwarten noch Plätze frei sein, dann können sich auch Selbstzahler hierzu anmelden. In die Interessentenliste kann man sich gerne eintragen lassen."

Auch eine Lichtenfelser Stadtrallye, das beliebte Stadt-Such-Spiel für Paare, kann im gesamten Februar 2019 durchgeführt werden.

"Teilnehmerunterlagen sind ab 1. Februar wieder im Bürgerservice der Stadt Lichtenfels erhältlich. Es winken für teilnehmende Paare interessante Buchpreise", warb Claudia Kalkus.

Wie man sich anmelden kann

Unter Telefon 09571/1694016 oder per Mail an lif-fuer-ehe@web.de können Ehepaare jeweils die Unkosten und Anmeldemodalitäten erfragen. Weitere Informationen und das ausführliche Programm sind in den roten Programmflyern einzusehen, die in vielen Geschäften ausliegen oder unter www.marriage-week.de. red