Wieder eine unterfränkische Übermacht

Nach dem 1:6 beim Spitzenreiter FC Schweinfurt 05 haben die U15-Fußballer der DJK Don Bosco Bamberg (12.) auch den zweiten Vergleich mit einem Spitzenteam aus Unterfranken klar verloren. Gegen die Würzburger Kickers (2.) setzte es für das Team von Trainer Hubert Richter ein 1:5. Nach dem 1:0 beim FSV Erlangen-Bruck (10.), dem ersten Sieg in dieser Saison, ist der FC Eintracht Bamberg 2010 Tabellensechster. DJK Don Bosco Bamberg - FC Würzburger Kickers 1: 5

Die vom ehemaligen Club-Profi Hans-Jürgen Heidenreich gecoachten Würzburger wurden ihrer Favoritenrolle vollauf gerecht. Sie waren in allen Mannschaftsteilen gedankenschneller, beherrschten das Pressing und hatten ein sehr gutes Umschaltspiel. Insbesondere bei den Standards gewährten die Wildensorger den Gegenspielern viel zu viel Raum und bekamen schon in der 2. Minute die Quittung dafür. Nach einer zweiten Ecke stand Luca Hirschmann in zentraler Position vollkommen frei und ließ mit einem wuchtigen Kopfstoß DJK-Schlussmann Jonas Paul keine Chance. Felix Schmitt erzielte in der 29. Minute nach einer gut getimten Flanke über die rechte Seite per Kopf das 0:2. In der 32. Minute kombinierten sich die Würzburger abermals über die rechte Abwehrseite der DJK durch, die scharfe Hereingabe drückte Cornelius Hock über die Linie.

Nach Wiederanpfiff kamen die Jungs von Coach Richter etwas gefälliger ins Spiel. So durfte sich in der 46. Minute nach feiner Pirouette gegen drei Gegenspieler Frederik Simon als Torschütze feiern lassen. Völlig frei stehend ließ man in der 54. Minute nach einer Ecke über rechts den Innenverteidiger der Würzburger, Behzad Janati, im Strafraum mit strammen Flachschuss unhaltbar zum Torabschluss gewähren. Erneut eine Ecke, diesmal von links getreten, führte zum Endstand: wieder durch einen sehenswerten Kopfstoß, diesmal von Samuel Röthlein. Insbesondere im Zweikampf- und Stellungsverhalten bedarf es einer gehörigen Portion Steigerung bei den DJK-Talenten, um die in der Bayernliga vorherrschenden spielerischen und oftmals physischen Vorteile der Gegner ausgleichen zu können. FSV Erlangen-Bruck - FC Eintracht Bamberg 2010 0:1

In Erlangen entwickelte sich ein temporeiches und intensives Spiel mit vielen Torraumszenen. In der 25. Minute stoppten die Hausherren einen schnellen Angriff der Bamberger mit einem Foulspiel. Schiedsrichter David Wagner entschied zu Recht auf Strafstoß. Luca Auer verwandelte zum nicht unverdienten 0:1. Der FCE hätte die Führung ausbauen können.

Die Anfangsphase des zweiten Durchgangs gehörte den Gastgebern, die nun deutlich dominanter auftraten und einen schnellen Ausgleich erzielen wollten. Die Bamberger verteidigten jedoch leidenschaftlich und ließen kaum etwas zu. Hin und wieder ergaben sich gute Kontermöglichkeiten, die die Gäste teilweise zu leichtfertig vergaben. In der Schlussphase versuchte der FSV noch einmal alles und erzielte das 1:1. Doch der Schiedsrichter entschied auf Abseits - eine knappe Entscheidung. FCE-Trainer Philipp Lautenschläger sagte: "Ein großes Kompliment an meine Mannschaft. Die Jungs und Mädels haben sich den Sieg redlich verdient, kämpferisch und läuferisch absolut überzeugt." rm/pl