Wieder eine Finanzspritze für die Stadt

Heike Beudert Die Stadt Münnerstadt erhält wieder eine Stabilisierungshilfe, und zwar in Höhe von 1,7 Millionen Euro. Der entsprechende Bescheid ist zu Wochenbeginn in der Stadtverwaltung eingegangen. Man sei darüber sehr dankbar, betont Bürgermeister Helmut Blank. Er erklärte, dies sei ein wesentlicher Verdienst der Verwaltung. Geschäftsleitender Beamter Stefan Bierdimpfl sprach von einer "Sisyphos-Arbeit" mit langer Vorbereitungszeit.

Am 29. November wird die Übergabe der Bescheide in Nürnberg stattfinden. Danach wird auch bekannt sein, unter welchen Auflagen die Stadt diese 1,7 Millionen Euro erhalten wird. Gleichzeitig hat die Stadtverwaltung vom Landkreis in diesen Tagen die Bescheinigung erhalten, dass die Haushaltslage der Stadt derzeit als geordnet angesehen werden kann. Für Helmut Blank ist das eine Bestätigung des Konsolidierungskurses. Dass sich durch die Sparmaßnahmen allerdings ein Investitionsstau ergeben hat, interpretiert er persönlich so, dass jetzt die Zukunftsfähigkeit geschaffen sei, um diese Dinge anzugehen. eik