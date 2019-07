Wieder ein Gasterfolg bei der Stadtblitzmeisterschaft

Bei der mit 25 Teilnehmern gut besetzten 7. Offenen Bamberger Stadtblitzmeisterschaft setzte sich erneut ein Gast durch. Mit Fide-Meister Dieter Seyb gewann der für den FSV Großenseebach spielende Turnierfavorit und ehemalige Forchheimer Bundesliga-Routinier souverän mit 9 Punkten aus 11 Runden. Lediglich vier Remis gab er im Verlauf ab. Letztendlich ungefährdet kam er mit einem Punkt Vorsprung am Ziel an. Zweiter wurde Jens Herrmann vom Schachclub 1868 Bamberg, der sich dank starken Schlussspurts und aufgrund der Niederlagen seines stärksten Mitbewerbers noch knapp den zweiten Rang sicherte.

Bereits früh setzte sich das Trio an der Spitze fest. Insbesondere zwischen den beiden Ersteren entbrannte ein erbitterter Zweikampf um den Titel, der erst auf der Schlussgeraden seine Vorentscheidung nahm. Erst durch die Niederlagen Krausenecks gegen die Vereinskameraden Stefan Krug in der 9. Runde und gegen Ralf Riemer in der 10. Runde verlor dieser entscheidend im Titelkampf an Boden und rutschte bis auf den dritten Rang ab. Herrmann, der in einem starken Schlussspurt vier Punkte aus fünf Runden holte, gelang es damit noch, nach Punkten mit Krauseneck gleichzuziehen und diesen dank besserer Feinwertung zu überrunden. Ungefährdeter Sieger wurde Dieter Seyb, der ungeschlagen das Turnier beendete. Krauseneck blieb als 3. der Titel des besten Seniors vorbehalten. red

Die weiteren Preisträger

Peter Krauseneck, SC 1868 Bamberg (bester Senior), Lukas Köhler, SC 1868 Bamberg (bester Jugendlicher), Günter Hofmann, RMV Concordia Strullendorf (DWZ bis 1900), Michael Boger, SC 1868 Bamberg (DWZ bis 1300), Dimitri Cuenot-Delattre, SK Passau (ohne DWZ).