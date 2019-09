Wieder drei Führungen

Am kommenden Wochenende bietet die Schloss- und Gartenverwaltung Bayreuth-Eremitage folgende Sonderführungen an: Plassenburg: "Kanonen, Krieg und Kasematten - Rundgang durch die Festungswerke der Plassenburg" am Samstag, 28. September, um 14.15 Uhr. Bei Regen und Sturm kann die Führung nicht durchgeführt werden. Kinder/Jugendliche bis 18 Jahre haben freien Eintritt (inklusive Führung) Tickets an der Museumkasse. Altes Schloss und Park Eremitage: "Wasser marsch! Auf den Spuren der Wasserspiele des 18. Jahrhunderts" am Sonntag 29. September, um 14 Uhr. Führung zur barocken Wassertechnik in der Eremitage, zum Teil im Außenbereich. Anmeldung täglich von 9 bis 18 Uhr unter 0921/75969-37; Kinder/Jugendliche bis 18 Jahre haben freien Eintritt, Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt. Schloss und Park Fantaisie, Eckersdorf: "Der Natur auf der Spur" am Sonntag, 29. September, um 14.30 Uhr. Kinder entdecken die Garten-Kunst bei einer Rätsel-Rallye. Geeignet für Familien mit Kindern im Alter von sieben bis elf JahrenAnmeldung täglich von 9 bis 18 Uhr unter 0921/73140011. red