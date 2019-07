Wieder Crash am Ring

Vier Personen wurden am Donnerstagvormittag bei einem Verkehrsunfall auf dem Berliner Ring leicht verletzt. Der 27-jährige Unfallverursacher befuhr gegen 11.30 Uhr den Berliner Ring in Richtung Hallstadt und wollte nach links in die Zollnerstraße abbiegen. Dabei übersah er zwei Fahrzeuge, die den Berliner Ring in entgegengesetzter Richtung befuhren, so dass es zur Kollision mit diesen Personenwagen kam. Der Unfallverursacher, dessen Mitfahrerinnen sowie der 48-jährige Fahrer eines der entgegenkommenden Fahrzeuge verletzten sich bei der Kollision glücklicherweise nur leicht, mussten aber dennoch medizinisch versorgt werden, teilt die Polizei weiter mit. Zwei der Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich den Angaben zufolge auf circa 18 000 Euro. red