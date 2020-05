Wieder Besuche im Eli möglich

Aufgrund der Corona-Pandemie waren in den vergangenen Wochen Besuche in Krankenhäusern und anderen Einrichtungen nur in dringenden Ausnahmefällen möglich. Viele Menschen durften ihre Lieben nicht besuchen und konnten nur telefonisch Kontakt mit ihnen halten. Für viele eine Belastungsprobe.

Nur ein Besucher pro Patient

Ab Samstag, 9. Mai, soll nun ein eingeschränkter Besuchsverkehr im Helios St. Elisabeth-Krankenhaus Bad Kissingen wieder gestattet werden. Besuchszeiten sind täglich von 15 bis17 Uhr. Pro Patient und Tag darf maximal ein Angehöriger kommen. Die Besuche sind am Haupteingang an- und auch wieder abzumelden. Das Tragen eines Mundnasenschutzes ist zwingend erforderlich. Ebenso muss der Mindestabstand von mindestens 1,5 Meter zu anderen Personen eingehalten werden. Besucher mit Erkältungssymptomen haben keinen Zutritt zur Klinik.

Die Helios Klinik weist darauf hin, dass ausschließlich Patienten besucht werden dürfen, die nicht auf einer Isolier- oder Intensivstation liegen. Diese strengen Auflagen dienen dem Schutz von Patienten, Angehörigen und Mitarbeitern des Helios St. Elisabeth-Krankenhauses Bad Kissingen. Nur durch strenge Hygienevorschriften kann die optimale medizinische Versorgung von Patienten gewährleistet werden, heißt es in einer Mitteilung des Krankenhauses. Das Helios St. Elisabeth-Krankenhaus Bad Kissingen bittet daher um Verständnis und um die aktive Kooperation der Besucher und Patienten. red