Wieder Behinderungen im Berufsverkehr

Nicht wie zwei Tage zuvor am Nachmittag, sondern bereits am Vormittag führte am Mittwoch ein Verkehrsunfall in der Baustelle am Autobahnkreuz Fürth/Erlangen zu erheblichen Behinderungen im Berufsverkehr. Der Unfallhergang ist nahezu identisch, allerdings kam der Fahrer des Pkw nun leicht verletzt mit dem Rettungsdienst in die Klinik.

Ein Lkw-Fahrer war gegen 7.15 Uhr auf der A 3 in Richtung Würzburg unterwegs. Kurz nach dem Autobahnkreuz wechselte er von der mittleren auf die rechte Spur. Dabei übersah er einen 47-Jährigen aus Fürth, der dort mit seinem VW Golf unterwegs war. Durch die Berührung schleuderte der Pkw in die provisorische Mittelschutzplanke und blieb dort stehen. Durch den Aufprall wurde die Schutzplanke verschoben. Diese musste erst gerichtet werden, bevor der Verkehr wieder komplett freigegeben werden konnte. Der Sachschaden liegt bei 1750 Euro.