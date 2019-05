Ein Unbekannter beschädigte in der Zeit von Montagabend, 21 Uhr, bis Dienstagfrüh, 6.05 Uhr, den Außenspiegel eines schwarzen Opel. Der 29-jährige Besitzer hatte sein Fahrzeug in der Max-Planck-Straße geparkt und bemerkte am nächsten Morgen, dass der linke Außenspiegel angefahren wurde. Es entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Hinweise zur Unfallflucht erbittet die Polizei-Inspektion Lichtenfels unter der Rufnummer 09571/95200. pol