Wieder Auto übersehen: 11 000 Euro Schaden

Rund 11 000 Euro ist die Schadensbilanz eines Unfalls am vergangenen Freitag gegen 17.25 Uhr auf der Staatsstraße 2278. Ein 77-jähiger Renault-Fahrer aus Bamberg wollte hier mit seinem Pkw von Ebern kommend nach links auf die Zubringerspange zur B 279 abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 80-jährigen Mercedes-Fahrer, der auf der Staatsstraße geradeaus nach Ebern fahren wollte, und es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand. Am Renault entstand ein Schaden von circa 5000 Euro, am Mercedes von etwa 6000 Euro.