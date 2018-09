Wieder auftanken durch Tanzen

Musik setzt Menschen schon seit Jahrtausenden in Bewegung. Das kann jeder spüren und ausprobieren. Unter der Leitung von Joachim Rückert können Tänze in der Gruppe leicht erlernt werden. Interessierte sind am Montag, 10. September, sowie am Montag, 8. Oktober, Freitag, 9. November, und Montag, 7. Januar 2019, von 20 bis 22 Uhr ins Haus Contakt eingeladen. Anmeldungen sind erbeten, es nimmt sie das Evangelische Bildungswerk unter der Telefon 09561/75984 entgegen. red