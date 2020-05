Wieder Anzeigen

Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, haben Kontrollen zur Einhaltung der "Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung" nach wie vor hohe Priorität. In allen unterfränkischen Regionen führte die Polizei auch im Laufe des Mittwochs wieder Kontrollen zur Einhaltung der Rechtsverordnung durch. Dabei mussten in einzelnen Fällen gegen Personen Verfahren eingeleitet werden, schreibt das Polizeipräsidium Unterfranken. Die Gesamtzahl der Anzeigen belief sich im Bereich Mainfranken auf ca. fünf Fälle, im Bereich Main-Rhön auf ca. zehn Fälle und am bayerischen Untermain auf ca. fünf Fälle.

Je nach Art des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz oder die Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung leitet die Polizei gegen die Betroffenen oder Beschuldigten Bußgeld- bzw. Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts einer Ordnungswidrigkeit oder einer Straftat ein. Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen werden die Vorgänge der jeweiligen örtlich zuständigen Verfolgungsbehörde (Kreisverwaltungsbehörde / Staatsanwaltschaft) zur weiteren Entscheidung vorgelegt.

Keine Freinacht-Scherze

In der Nacht zum 1. Mai etwaige "Freinacht-Scherze" zu veranstalten, stellt keinen triftigen Grund dar, die Wohnung zu verlassen und stellt einen Verstoß nach dem Infektionsschutzgesetz dar, hieß es am Donnerstag weiter. Die Polizei kündigte weitere Kontrollen an. pol