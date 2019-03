Wieder Anrufe durch falsche Polizeibeamte

Wiederholt haben Trickbetrüger mit der Masche des "falschen Polizeibeamten" am Mittwoch in Bamberg versucht, Bürger um ihr Erspartes zu bringen. In einem Fall konnte eine geplante Geldübergabe durch das umsichtige Verhalten eines Taxifahrers verhindert werden.

Im Laufe des Mittwoch bekamen mehrere Bewohner, insbesondere im Stadtteil Gaustadt, Anrufe von angeblichen Polizei- bzw. Kriminalbeamten. Die erfundenen Geschichten sind immer ähnlich, berichtet das Polizeipräsidium Oberfranken. Beispielsweise wird vorgegeben, dass es zu Festnahmen von Einbrechern in der Nähe gekommen sei und bei den Tätern Unterlagen mit Daten der Angerufenen aufgefunden worden wären. Der Anrufer lenkt dabei das Gespräch geschickt auf die Ersparnisse, Konten und Wertgegenstände der potenziellen Opfer, die nun vermeintlich nicht mehr sicher sind. Immer wieder gelingt es den professionell auftretenden Betrügern letztendlich, die Angerufenen zur Übergabe ihrer Ersparnisse zu bringen.

Mehrmals erhielt am Mittwoch auch ein 81 Jahre alter Bamberger derartige Anrufe, so dass er schließlich ein Taxi rief, um bei einer Bankfiliale einen fünfstelligen Bargeldbetrag abzuheben. Als der Taxifahrer von dem betagten Fahrgast erfuhr, dass dieser nach vorangegangenen Anrufen sein ganzes Geld der Polizei übergeben soll, erkannte er die Betrugsmasche. Daraufhin fuhr er den Senior zur Polizeidienststelle. Beamte nahmen umgehend die Ermittlungen auf und übergaben den 81-Jährigen an Angehörige. red