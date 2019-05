Wieder am Tisch des Herren

Das Fest der Jubelkommunion begingen 35 Frauen und Männer in der Kirche St. Nikolaus in Arnstein. Vor 25, 40, 50, 60, 70 und 80 Jahren waren sie zum ersten Mal am Tisch des Herrn. Nun durften sie auf diesen Tag gemeinsam zurückblicken. Nachdem sie zu den Klängen der Blaskapelle Kaupert ins Gotteshaus eingezogen waren, wurden sie von Pfarrer Gerhard Möckel begrüßt.

Das gemeinsam gefeierte Jubiläum sei auch eine Spurensuche, wie es im Leben nach der Erstkommunion weitergegangen sei, sagte Stadtpfarrer Möckel. Das Herz wird als Zentrum der menschlichen Gefühle bezeichnet. Gott wende sein Herz immer den Menschen zu. In Gott erfahren wir immer herzliche Liebe, er habe alle in den vielen Jahren nie allein gelassen oder vergessen. Es sei wichtig, "dass wir in unserem Denken und Handeln mit unserem Herzen über unsere Mitmenschen bei Gott sind". Im feierlichen Gottesdienst hatten die Jubilare den Lektorendienst übernommen. Mit vielen Erinnerungen, die ausgetauscht wurden, feierte man im Anschluss an Gottesdienst und Festandacht einen Zag des Wiedersehens. rdi