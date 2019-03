"Wie wollen wir im Alter wohnen?"

Die meisten Menschen wünschen sich, bis ins hohe Alter selbstbestimmt in den eigenen vier Wänden und in vertrauter Umgebung wohnen zu können. Aber dabei stellen sich Fragen wie: Welche Wohnform kann ich mir vorstellen? Wohnen ohne Vereinsamung? Betreuung - aber nur so viel wie nötig? Wie viel Betreuungsaufwand kann ich meinen Angehörigen zumuten? Treffe ich rechtzeitig eine eigene Entscheidung für eine Veränderung? Schaffe ich es, meine Wohnung aufzugeben? Wie viel Platz benötige ich wirklich? Wohnen in einer Gemeinschaft? Was kann ich mir leisten? Neue Wohnmodelle können Antworten auf die demografische Herausforderung unserer Zeit geben. Wohnen im Alter ist - nicht nur in unserer Region - ein wichtiges zukunftsgerichtetes Thema bei städtebaulichen Entwicklungen und in der Kommunalpolitik. Die "Lichtenfelser Frauengruppen" haben schon Vorarbeit geleistet. Die Koordinatorin, Maria Hollering-Hamers, weiß aus vorangegangener Arbeit in den Gruppen nur zu gut, dass es zur Verbesserung der Wohnmöglichkeiten noch viel zu tun gibt. Zum einen gilt es, die Angebote in und um Lichtenfels an Wohnmöglichkeiten und Wohnmodellen zu analysieren und zum anderen sich über die eigenen Vorstellungen zur Wohnsituation im Alter klar zu werden. Auch erscheint es den Frauen wichtig, den Entscheidungsträgern und Investoren aufzuzeigen, was aus ihrer Sicht zu diesem Thema sinnvoll ist. "Es freut uns", sagt Maria Hollering-Hamers, "dass wir das Thema Wohnen im Alter mit dem Bürgermeister oder Vertretern der Stadt, der Initiatorin der Zukunftswerkstatt, Gisela Raab, Geschäftsführerin der Raab Baugesellschaft und verschiedenen Akteuren, wie dem Pflegedienst ProCura Vita am Montag, 18. März, um 17 Uhr in der ehemaligen Synagoge diskutieren und Lösungsvorschläge erarbeiten können." red