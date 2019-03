Wie wird die Demokratie geschützt?

"Was nützt die Freiheit des Denkens, wenn sie nicht zur Freiheit des Handelns führt" - dieses Zitat des irischen Schriftstellers Jonathan Swift steht in seiner Zeitlosigkeit auch für die aktuellen Herausforderungen, mit denen sich die Gesellschaften in den westlichen Demokratien konfrontiert sehen. Scheinbar sprachlos nehmen sie das Aufkeimen einer kleinen, aber lauten Minderheit extremistischer Gruppierungen wahr, die mit ihren Parolen teilweise bis in die Mitte der Gesellschaft vorgedrungen sind. Umso wichtiger ist daher, das Bewusstsein dafür zu wecken, was die Demokratie bedeutet und wie sie geschützt werden kann. Dem sieht sich auch das Caspar-Vischer-Gymnasium als Netzwerkpartner von "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage" im besonderen Maße verpflichtet.

Was ist die rechte Szene?

In diesem Zusammenhang ist am Caspar-Vischer-Gymnasium in Kooperation mit dem "Bayerischen Bündnis für Toleranz - Demokratie und Menschenwürde schützen" in Bad Alexandersbad die neue Ausstellung des Bayernforums der Friedrich-Ebert-Stiftung mit dem Titel "Demokratie stärken - Rechtsextremismus bekämpfen" zu sehen. Diese gibt einerseits einen Überblick über die Grundlagen der Demokratie und informiert andererseits über die Erscheinungsformen und Wirkung von Rechtsextremismus in unserer Gesellschaft. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der Situation in Bayern.

Vorgestellt wurde die Ausstellung durch Martin Becher, den Geschäftsführer des Bündnisses. In seinem kurzweiligen Vortrag, bei dem die Schüler ausreichend Gelegenheit hatten, ihre Erfahrungen und Fragen loszuwerden, bezog er sich schwerpunktmäßig auf regionale Entwicklungen der rechten Szene in den vergangenen Jahren, ohne den bayerischen und gesamtdeutschen Aspekt außer Acht zu lassen. Und auch er verdeutlichte die Bedeutung des aktiven Demokratieschutzes durch jeden Einzelnen, um populistischen und extremistischen Strömungen und Meinungen nicht das Feld zu überlassen. Die Ausstellung kann noch bis Anfang April in der Pausenhalle des CVG besichtigt werden. red