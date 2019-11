Wie winterliche "Staffelberge" entstehen

Der Staffelberg ist im Winter oft mit einer hauchzarten Schneeschicht bepudert. Das brachte Susanne Mayr auf die Idee, Plätzchen zu backen, die aussehen wie der winterliche Staffelberg: "Der Teig wird aufgespritzt wie ein kleiner Berg, dann werden die gebackenen Plätzchen in weiße Schokolade getaucht, dass es so aussieht, als liege Schnee auf dem Staffelberg." Die Rezepte für den Teig hat Susanne Mayr von ihrem Opa Ignaz: "Die sind alle von früher - und die sind super-gut!"

Bereits Ende November beginnt in der Bäckerei Mayr die Weihnachtssaison. An diesem Tag portioniert die 19-jährige Auszubildende Angelina Janicek den fertigen Plätzchenteig mit einem Spritzbeutel auf das Backblech. Weihnachtsgebäck, sagt Susanne Mayr sei bei den Kunden alljährlich sehr beliebt - vielleicht deshalb, weil die Leute nicht mehr so viel selbst backen wie früher. Viele der Kunden bringen ihre eigenen wiederverwendbaren Gefäße mit, um diese mit Plätzchen befüllen zu lassen. Das liege durchaus im Trend der Zeit. Susanne Mayr: "Wir verpacken unsere Plätzchen nur in wiederverwendbare Pfandgläser." Zellophan werde gar nicht mehr verwendet. ME