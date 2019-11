Wie wichtig ist Schlaf für uns Menschen?

Die Nachtruhe ist für uns unentbehrlich, denn unsere Immunabwehr wird im Schlaf gestärkt und unser Gedächtnis gefestigt. Doch warum ist das so? Warum schläft der Mensch überhaupt? Wie können wir besser schlafen? Darüber spricht Prof. Dr. Johannes Kornhuber am Montag, 2. Dezember, um 18.15 Uhr in seiner Bürgervorlesung im Rudolf-Wöhrl-Hörsaal, Östliche Stadtmauerstraße 11 in Erlangen. Der Eintritt ist frei. red