Wie war der Alltag im Dreißigjährigen Krieg?

Das Colloquium Historicum Wirsbergense (CHW) lädt am heutigen Freitag um 19.30 Uhr zu einem Vortrag ins Stadtmuseum ein. Marcus Mühlnikel, Mitarbeiter im Institut für fränkische Landesforschung in Thurnau, referiert über den Alltag im Dreißigjährigen Krieg in Franken. Der Dreißigjährige Krieg wirkte sich in Franken auf ganz unterschiedliche Weise aus. Während der Nürnberger Raum bereits seit Anfang der 1620er Jahre immer wieder von Truppendurchzügen und allen damit verbundenen negativen Begleiterscheinungen betroffen war, blieben andere Regionen bis zur Ankunft des schwedischen Heeres 1631 in Franken verschont. Der Vortrag nimmt diese regionalen Unterschiede in den Blick und untersucht auf der Basis von Kriegsakten, Tagebüchern, Chroniken und Kirchenbüchern die Auswirkungen des Krieges auf die Zivilbevölkerung in Franken.

Der Eintritt ist frei. red