Wie Vorurteile wirken können

Dass Schüler im Unterricht lesen, ist nicht ungewöhnlich. Dass sie sich im Laufe ihrer Schulzeit mit anspruchsvollen Texten befassen, ebenso wenig. Dennoch war das Lesestück, das Katrin Fischer-Sandhop und Hans-Werner Fischer mit den Flüchtlingen einstudiert hatte, die derzeit die Berufsintegrationsvorklasse der Fachoberschule besuchen, eine Besonderheit. In dem Prosatext von Franz Fühmann geht es um die Wirkung von Vorurteilen und Hetze. "Das Judenauto" machte auf eindringliche Art und Weise klar, wie die eigene Wahrnehmung beeinflusst werden kann.

Ein kleiner Junge sieht sich von Fremden bedroht und schildert in der Klasse vollmundig die Entführung junger Mädchen durch "die Juden". Doch plötzlich stellte sich diese Bedrohung als Einbildung heraus. Der Junge war bloßgestellt. Fortan hasste er die "Juden" nur noch mehr.

Die Schüler brachten das Lesestück im Theater "Das Baumann" auf die Bühne - nicht nur als bloße Textreproduktion, sondern sie bauten schauspielerische Elemente ein.

Eingeladen zu der Vorstellung der besonderen Art hatten der Kulmbacher Integrationsbeauftragte Peter Müller und die Schreibwerkstatt "Grenzenlos".

"Mit Freude und Mut"

Als Regisseurin half Andrea Moses den Lehrern und Schülern bei der Umsetzung. Moses ist bekannt durch namhafte Inszenierungen in Salzburg oder an der Wiener Staatsoper.

Aktuell führt sie am Nationaltheater in Weimar bei "The Circle" Regie. Dabei handelt es sich um einen Roman aus der Feder des Aktivisten Dave Eggers. Es soll in Form einer Oper auf die Bühne gebracht werden.

"Die Arbeit mit den jungen Flüchtlingen war natürlich etwas ganz anderes. Aber alle gingen mit Freude und Mut ans Werk", zog Moses eine Bilanz. "Es war spannend, wie die jungen Leute die Geschichte entwickelt haben", sagte Moses.

Rund 20 Stunden haben die Schüler an der Umsetzung des Prosatextes gearbeitet. "Es war ein Experiment, selbstbewusst sprechen zu können", so Andrea Moses.

Beeindruckt zeigte sich auch Hans-Werner Fischer. Er unterstützte die Schüler auf der Bühne.