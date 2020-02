Wie viele Traktoren sehen Sie auf diesem Foto?!

Stimmungsvoll - mit diesem Wort lässt sich der Schnappschuss von unserem Mitarbeiter Christoph Winter wohl am Besten beschreiben. Während sich oben am Himmel der nächste Regenschauer zusammenbraut, sind unten zahlreiche Landwirte fest entschlossen, ebenfalls für eine Art Donnerwetter zu sorgen. Zumindest sind sie am Sonntag zahlreich erschienen, um beim Besuch von Ministerpräsident Markus Söder zu demonstrieren. Der CSU-Politiker sprach im Kongresshaus Rosengarten, und die Landwirte belegten mit ihren Fahrzeugen den kompletten Anger. Geparkt wurden die Traktoren fein säuberlich in den markierten Stellflächen. Stimmungsvoll! Und sehr beeindruckend. Foto: Christoph Winter