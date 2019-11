Der Stammtisch Zukunft trifft sich am Freitag, 29. November, um 19 Uhr im Rotkreuzheim in Steinach. Christopher Freibott wird zum Thema "Wie viele Nato-Kriege bis zum Weltfrieden?" sprechen. Er geht dabei unter anderem auf folgende Fragen ein: Was ist das UNO-Gewaltverbot? Doppelte Rüstungsausgaben = doppelter Frieden? Was will der Stammtisch? sek