Wie viele Insekten leben bei uns?

Unter dem Motto "Zählen, was zählt" startet der LBV zusammen mit seinem bundesweiten Partner NABU das neue Citizen Science-Projekt "Insektensommer" - und ganz Bayern kann mitmachen. Es ist die erste bundesweite Insektenzählung in Deutschland. "Wir wollen alle Naturfans im Freistaat aufrufen, dem wachsenden Verstummen in der Insektenwelt nicht tatenlos zuzusehen. Jede und jeder kann mithelfen und das Summen, Brummen und Krabbeln in seinem Heimatort dokumentieren. Wer Insekten und ihren Lebensraum kennenlernt, kann sie besser schützen", wirbt LBV-Vorsitzender Norbert Schäffer für die Aktion.

"Mit dem Insektensommer wollen wir auf die enorme Bedeutung der rund 33 000 Insektenarten in Deutschland aufmerksam machen und Gesellschaft, Politik und Landwirtschaft für den Schutz dieser Tiergruppe sensibilisieren. Käfer, Wildbienen, Schmetterlinge, Wanzen und Ameisen sind für unsere Ökosysteme und uns Menschen unverzichtbar", betont LBV-Artenschutzreferent Andreas von Lindeiner. "Die Daten zur Artenvielfalt und Häufigkeit der

Insekten sind eine wichtige Ergänzung für ein landesweites, professionelles Monitoring."

Vom 1. bis zum 10. Juni sowie vom 3. bis zum 12. August sind alle Naturfreunde aufgerufen, sich am besten mit Hilfe einer Becherlupe auf Insektensuche zu begeben. Beobachten und zählen kann man fast überall: im Garten, auf dem Balkon, im Park, auf der Wiese, im Wald, an Feld, Teich, Bach oder Fluss. Das Beobachtungsgebiet soll nicht größer sein als etwa zehn Meter in jede Richtung vom eigenen Standpunkt aus. Gezählt wird eine Stunde lang. Die Ergebnisse können online unter www.lbv.de/insektensommer gemeldet werden. red